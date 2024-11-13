Раньше пили шампанское и праздновали: какие сейчас настроения в Кремле из-за победы Трампа

Российская пропаганда и информаторы Владимира Путина возлагали надежды на победу Дональда Трампа на выборах и работали над этим. Однако теперь настроения немного изменились.

Кремль вроде и доволен, но без лишней радости. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что особенно насторожена именно российская пропаганда.

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Настроения в Кремле из-за победы Трампа

Российский оппозиционный журналист объяснил, что, очевидно, все усилия российской пропаганды и даже социальных сетей работали именно на победу Трампа. Это то, что видели россияне.

Кроме того, информационное обслуживание российского диктатора тоже хотело победы республиканского лидера и работало над этим. Однако теперь остается вопрос, насколько они этим довольны. Ведь в Кремле вроде и рады Трампу, но нет безумного оптимизма и радости.

Когда в 2016 году была первая каденция Трампа, россияне пили шампанское, ездили по Красной площади с американским флагом, но такие времена прошли. Уверенность, что Трамп "придет и принесет победу России" нет, но они в ожидании, что будет так,

– подчеркнул Яковенко.

Между тем в кругах российской пропаганды, по его словам, присутствуют и удовлетворенность, и скепсис. Все же большинство российских пропагандистов достаточно насторожены и в ожидании.

Интересно! Российские пропагандисты боятся Трампа из-за того, что тот, по их убеждению, предложит невыгодные условия для России, на которые они не будут соглашаться. Один пропагандист даже рассказал, что общался с кандидатом в госсекретари США, который наговорил ему "плохие" новости.

К слову, глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова считает, что Путин имеет "ключ к сердцу" Трампа. Он будет использовать чрезмерную лесть, как делал ранее, что может быть действенным.