Победа Трампа на выборах в США – топ-тема у российских пропагандистов. Ранее те надеялись, что он будет выгодным для страны-агрессора. Но теперь осознают, что надо готовиться к различным вариантам.

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Они боятся Трампа

Российские пропагандисты боятся решений Трампа по войне в Украине. Среди них звучит мнение, что новый президент США предложит невыгодные условия для России, на которые они не будут соглашаться.

Правда, российский диктатор не демонстрирует адекватности в отношении переговоров. Требования Путина о прекращении войны – это банальная капитуляция Украины, на что наше государство ни в коем случае не пойдет.

Один из участников пропагандистских шоу вообще говорил, что общался с кандидатом в госсекретари Соединенных Штатов. И там ему тоже наговорили "плохих" новостей о войне в Украине.

Ситуация простая. Я спросил у него об Украине. Там сказали, что позиция, что Россия совершила агрессию в отношении Украины остается. Республиканцы ее разделяют. Трамп не будет ничего просить от Путина. Он будет именно требовать. Будет требование к России прекратить войну. Если Россия не согласится, то у Трампа решатся предоставить Украине такую поддержку, которая заставит Россию пойти на переговоры,

– сказал один из пропагандистов.

Напомним, Владимир Зеленский имел "замечательный телефонный разговор" с Дональдом Трампом 7 ноября. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что между президентами установлена длительная и конструктивная связь, которая направлена на достижение конкретных результатов.