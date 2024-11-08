Перемога Трампа на виборах у США – топтема в російських пропагандистів. Раніше ті сподівалися, що він буде вигідним для країни-агресорки. Але тепер усвідомлюють, що треба готуватися до різних варіантів.

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Вони бояться Трампа

Російські пропагандисти бояться рішень Трампа щодо війни в Україні. Серед них лунає думка, що новий президент США запропонує невигідні умови для Росії, на які вони не будуть погоджуватися.

Щоправда, російський диктатор не демонструє адекватності щодо переговорів. Вимоги Путіна щодо припинення війни – це банальна капітуляція України, на що наша держава в жодному випадку не піде.

Один з учасників пропагандистських шоу взагалі говорив, що спілкувався з кандидатом у держсекретарі Сполучених Штатів. І там йому теж наговорили "поганих" новин щодо війни в Україні.

Ситуація проста. Я запитав в нього про Україну. Там сказали, що позиція, що Росія вчинила агресію щодо України, залишається. Республіканці її поділяють. Трамп не буде нічого просити від Путіна. Він саме вимагатиме. Буде вимога до Росії припинити війну. Якщо Росія не погодиться, то у Трампа розв'яжуться надати Україні таку підтримку, яка змусить Росію піти на переговори,

– сказав один з пропагандистів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський мав "чудову телефонну розмову" з Дональдом Трампом 7 листопада. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що між президентами встановлений тривалий та конструктивний зв’язок, який спрямований на досягнення конкретних результатів.