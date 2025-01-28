Однако, Трамп отмечает, что "не на 100 процентов уверен", что ему можно баллотироваться снова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что заявил Трамп

Выступая перед аудиторией республиканцев Конгресса в Майами, Дональд Трамп снова пошутил, что в третий раз бы мог принять участие в президентской кампании. Однако, конституцией США такого не предусмотрено.

Я собрал много денег для следующей гонки, которые, как я предполагаю, не смогу использовать для себя, но я не уверен на 100 процентов, потому что я не знаю... Я думаю, что мне нельзя баллотироваться снова,

– говорит президент Соединенных Штатов.

Он также в шутку обратился к лидеру республиканцев Майку Джонсону и добавил: "Я не уверен, могу ли я снова баллотироваться? Майк? Мне лучше не втягивать тебя в этот спор".