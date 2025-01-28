Однак, Трамп зазначає, що "не на 100 відсотків упевнений", що йому можна балотуватися знову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Що заявив Трамп

Виступаючи перед аудиторією республіканців Конгресу в Маямі, Дональд Трамп знову пожартував, що втретє б міг взяти участь у президентській кампанії. Однак, конституцією США такого не передбачено.

Я зібрав багато грошей для наступних перегонів, які, як я припускаю, не зможу використати для себе, але я не впевнений на 100 відсотків, тому що я не знаю… Я думаю, що мені не можна балотуватися знову,

– каже президент Сполучених Штатів.

Він також жартома звернувся до лідера республіканців Майка Джонсона і додав: "Я не впевнений, чи можу я знову балотуватися? Майк? Мені краще не втягувати тебе в цю суперечку".