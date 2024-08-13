"Не делай этого, Владимир": Трамп рассказал Маску, как просил Путина не нападать на Украину

Дональд Трамп заявил, что просил Путина не нападать на территорию Украины. При этом он обвиняет в войне Байдена.

Во время интервью с миллиардером Илоном Маском в соцсети X кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что предупреждал Путина о том, что нападение на Украину будет плохим решением. В то же время стоит заметить, что он говорит о полномасштабном вторжении в 2022 году. О том, что война продолжается с 2014 года, Трамп не упоминал.

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Трамп обвиняет в войне Байдена

Трамп несколько раз повторил утверждение о том, что Россия "никогда бы не напала на Украину", если бы он был президентом.

Кроме этого, республиканец заявил, что Владимира Путина якобы спровоцировал Джо Байден, который заявил об открытых для Украины дверях для вступления в НАТО.

Эти его слова были такими плохими, эти глупые угрозы, что исходили из этого глупого лица,

– сказал Трамп о Байдене.

Маск не стал оспаривать заявление Трампа и лишь согласился с ним, сказав: "Вы сделали замечательное замечание".

Также Трамп заявил, что якобы предостерегал Путина от вторжения в Украину.

Я сказал Владимиру Путину: "Не делай этого. Ты не можешь этого сделать, Владимир, это будет плохой день для тебя,

– заявил он.

Трамп добавил, что "хорошо ладил с Путиным" при своей каденции, поэтому надеется наладить это общение.