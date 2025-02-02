Пострадают американцы: зачем Трамп устраивает "экономические войны"

Администрация Трампа ввела пошлины на торговлю с тремя странами - Китаем, Канадой и Мексикой. В свою очередь эти страны готовят ответные контрмеры.

Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что в экономических торговых войнах могут быть победители, но только если победитель готов идти до конца. Дональд Трамп пока демонстрирует, что отвечает за свои слова.

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Однако если эти войны перерастут в глобальные, это существенно ударит по мировой экономике.

Потребители будут платить больше

"Возможно, американцы в целом станут богаче. Но, условно, они покупают много товаров в Китае, и если на них повысить пошлины, то именно потребители в США будут платить больше. То же касается и Канады, которая поставляет значительные объемы электроэнергии в соседние американские штаты. Тем более, Канада – это союзник США", – отметил Олег Лесной.

Лесной добавил, что Трамп действует в той же логике, что и Путин: большая держава может делать все, что угодно, а малые должны подчиняться.

Особенно неприятно было слышать его заявление: "Вы нарушили все правила? Ладно, теперь и мы будем играть без правил". Мы же апеллируем к порядку, к международному праву. А тут получается: правил нет, и это норма. Кто сильнее, тот и прав. Сможет ли Трамп и дальше действовать так хаотично, подчиняя себе этот беспорядок?,

– сказал Олег Лесной.

Политолог добавил, что предыдущая каденция Трампа показала: сначала он действовал решительно, но впоследствии сталкивался с юридическими и международными проблемами. Мир находится в зоне турбулентности, которая только расширяется, и теперь главное – минимизировать ее последствия и правильно на них реагировать.