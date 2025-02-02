Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що в економічних торгових війнах можуть бути переможці, але лише якщо переможець готовий йти до кінця. Дональд Трамп поки що демонструє, що відповідає за свої слова.

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Однак якщо ці війни переростуть у глобальні, це суттєво вдарить по світовій економіці.

Споживачі платитимуть більше

"Можливо, американці загалом стануть багатшими. Але, умовно, вони купують багато товарів у Китаї, і якщо на них підвищити мита, то саме споживачі в США платитимуть більше. Те саме стосується і Канади, яка постачає значні обсяги електроенергії до сусідніх американських штатів. Тим більше, Канада – це союзник США", – зазначив Олег Лісний.

Лісний додав, що Трамп діє в тій самій логіці, що й Путін: велика держава може робити все, що завгодно, а малі мають підкорятися.

Особливо неприємно було чути його заяву: "Ви порушили всі правила? Гаразд, тепер і ми гратимемо без правил". Ми ж апелюємо до порядку, до міжнародного права. А тут виходить: правил немає, і це норма. Хто сильніший, той і правий. Чи зможе Трамп і далі діяти так хаотично, підпорядковуючи собі цей безлад?,

– сказав Олег Лісний.

Політолог додав, що попередня каденція Трампа показала: спочатку він діяв рішуче, але згодом стикався з юридичними та міжнародними проблемами. Світ перебуває в зоні турбулентності, яка лише розширюється, і тепер головне – мінімізувати її наслідки та правильно на них реагувати.