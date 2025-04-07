Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что США подрывают фундаментальное доверие к себе как к стабильному и адекватному партнеру. В то же время Трамп пригрозил Китаю ввести дополнительные тарифы в размере 50%, если страна не отменит 34% тарифы на товары из США, которые Пекин ввел в ответ на новые пошлины Вашингтона.

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Это может снизить экономическую мощь США

"Сейчас все страны и все компании, которые торгуют с США, уже закладывают в свои расходы страхование от потенциально непредсказуемых политических или регуляторных решений", – подчеркнул Богданов.

Если тарифы вводятся там, где ранее была более-менее свободная торговля, это делает дороже не только конечный продукт, но и каждый этап производства, а также повышают риски. Соответственно, по его словам, товары дорожают везде, а производство везде теряет рентабельность.

На что рассчитывает Трамп – что сейчас все начнут ориентироваться на американский рынок и бежать туда, чтобы строить заводы, ведь там якобы самый большой рынок в мире? Однако может быть далеко не так,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Потому что, по его словам, инфляция, обесценивание акций, подрыв доверия сработают на то, что общий спрос и покупательная способность американцев снизится.

Более того, Трамп создал еще две проблемы, которые могут усилить негативные тенденции.

Во-первых, массовое увольнение людей с государственной службы, часто совершенно не оправдано.

Это также снижает спрос, потому что американцы внезапно теряют работу, больше не зарабатывают и не тратят деньги на товары и услуги. К тому же далеко не все они пойдут работать на заводы, потому что для этого нужны годы,

– сказал он.

Во-вторых, Трамп пытается массово избавиться от мигрантов, в частности, легальных, которые и составляют основную рабочую силу для промышленности. В США не настолько большой уровень безработицы, чтобы американцы шли работать на заводы, поэтому мигрантов все равно придется завозить.

Это может в целом снизить американскую экономическую мощь и не дать никаких стимулов. Если будут разрушаться цепи, все будет дорожать, кроме ресурсов, это может погрузить страну в серьезный экономический кризис,

– предположил Юрий Богданов.

Проблема, по его мнению, не в том, что введение тарифов – является само по себе злом. А в том, что это решение принимаются волюнтаристски.

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К слову, политолог Олег Постернак заметил, что Трамп, вводя новые пошлины, играет в игру "или пан, или пропал". Если его действия приведут к ложным результатам, то на Соединенные Штаты и мир, по мнению политолога, "ждет рецессия с осложнениями для глобальной экономики". Однако если расчеты Трампа верны, то за 2 – 3 года должна состояться "полная реконструкция американской экономики".