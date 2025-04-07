Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що США підривають фундаментальну довіру до себе як до стабільного та адекватного партнера. Водночас Трамп пригрозив Китаю ввести додаткові тарифи у розмірі 50%, якщо країна не скасує 34% тарифи на товари зі США, які Пекін запровадив у відповідь на нові мита Вашингтону.

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Це може знизити економічну міць США

"Зараз всі країни і всі компанії, які торгують зі США, вже закладають у свої витрати страхування від потенційно непередбачуваних політичних або регуляторних рішень", – підкреслив Богданов.

Якщо тарифи запроваджуються там, де раніше була більш-менш вільна торгівля, це робить дорожчим не тільки кінцевий продукт, але і кожен етап виробництва, а також підвищують ризики. Відповідно, за його словами, товари дорожчають всюди, а виробництво всюди втрачає рентабельність.

На що розраховує Трамп – що зараз всі почнуть орієнтуватися на американський ринок і бігти туди, щоб будувати заводи, адже там нібито найбільший ринок у світі? Однак може бути далеко не так,

– зазначив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Тому що, за його словами, інфляція, знецінення акцій, підрив довіри спрацюють на те, що загальний попит та купівельна спроможність американців знизиться.

Ба більше, Трамп створив ще дві проблеми, які можуть посилити негативні тенденції.

По-перше, масове звільнення людей з державної служби, часто абсолютно не виправдане.

Це також знижує попит, тому що американці раптово втрачають роботу, більше не заробляють і не витрачають гроші на товари та послуги. До того ж далеко не всі вони підуть працювати на заводи, тому що для цього потрібні роки,

– сказав він.

По-друге, Трамп намагається масово позбутися мігрантів, зокрема, легальних, які і складають основну робочу силу для промисловості. В США не настільки великий рівень безробіття, щоб американці йшли працювати на заводи, тому мігрантів все одно доведеться завозити.

Це може загально знизити американську економічну міць і не дати жодних стимулів. Якщо будуть руйнуватися ланцюги, все буде дорожчати, крім ресурсів, це може занурити країну в серйозну економічну кризу,

– припустив Юрій Богданов.

Проблема, на його думку, не в тому, що запровадження тарифів – є саме по собі злом. А в тому, що це рішення ухвалюються волюнтаристськи.

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До слова, політолог Олег Постернак зауважив, що Трамп, запроваджуючи нові мита, грає в гру "або пан, або пропав". Якщо його дії призведуть до хибних результатів, то на Сполучені Штати та світ, на думку політолога, "чекає рецесія з ускладненнями для глобальної економіки". Проте якщо розрахунки Трампа вірні, то за 2 – 3 роки має відбутися "повна реконструкція американської економіки".