"Или пан, или пропал": пошлины Трампа имеют три варианта последствий для США

Дональд Трамп 2 апреля ввел новые тарифы на товары из 180 стран. Несмотря на рискованную политику президента, такое решение может принести и положительные последствия для США, которые полностью реконструируют американскую экономику.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Постернак, отметив, что, в частности, говорится об уплате долга. Новые пошлины также имеют политически просчитанный стратегический ход.

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Последствия для США из-за тарифов

Политолог объяснил, что новые тарифы США выходят за рамки защиты страны и экономического патриотизма. Трамп фактически сдвигает американскую экономику, он "хирургически" ее перерисовывает. Это будет иметь для США несколько последствий.

Во-первых, сейчас правительство США имеет долг на сумму 9,2 триллиона долларов, который должен рефинансировать в этом году. Цель Трампа – снизить этот долг. То есть сделать падение процентных ставок в условиях управляемой инфляции и нежелания Центрального банка идти на просьбу Минфина.

Что делает инвестор? Ранее вкладывал инвестиции в акции, которые сейчас падают. Поэтому теперь инвестор убегает в государственные облигации, куда вмонтирован этот государственный долг. После этого цены на облигации растут, а ставки процента падают. То есть Трамп уменьшает долг США,

– отметил он.

Во-вторых, повышение стоимости импортных товаров, по мнению Трампа, должны осуществить спрос на инвестиции внутри США. Хотя это долгий процесс, а цены растут быстрее, он предусматривает перезапуск экономики.

В-третьих, президент США рассчитал и сделал дополнительные действия для уменьшения негативных последствий и рисков тарифной войны. Сейчас администрация готовит стратегическое снижение налогов, чтобы смягчить инфляцию. А сам доход от таможенных тарифов будет приносить прибыль в госбюджет, ведь некоторые страны продолжат торговлю.

Трамп играет в игру "или пан, или пропал". Если его расчеты ошибочны – Америку и мир ждет рецессия с осложнениями для глобальной экономики. Если Трамп прав, а также его советники, ведь он сам не принимал этого решения, то в течение 2 – 3 лет мы увидим полную реконструкцию американской экономики,

– подчеркнул Постернак.

Он добавил, что даже в худшем варианте президенту США не объявят импичмент, ведь обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Кроме того, нет паники на рынках. Объявления тарифов также имеют политический подтекст – многие страны сообщили, что не будут действовать в ответ, а готовы идти на компромисс.

"Если в Вашингтоне мы увидим очередь из мировых лидеров, увидим и снижение тарифов. Поэтому не спешим фиксировать катастрофические прогнозы", – сказал политолог.

Кстати, в то же время Европа готовит для США ответ для США – 7 апреля поздно вечером Европейская комиссия предложит странам-членам список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины на тарифы США. Среди товаров – мясо из США, зерновые, вино, древесина, одежда, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.