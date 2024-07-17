Не лучший вариант для Украины: может ли Трамп сменить кандидата на пост вице-президента

Дональд Трамп избрал на должность вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Хотя для Украины он не является лучшим сценарием, мотивы Трампа достаточно понятны.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Вэнс популяризирует республиканский электорат. Его замена возможна только через изменение событий.

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Может ли Трамп сменить кандидата на пост вице-президента

По словам Саакяна, к моменту выборов президента США ситуация с избранием вице-президента Трампом может измениться, однако уже объявлено, что Вэнс кандидатом номер один. Соответственно, его замена состоится в случае резкого изменения ситуации.

К тому моменту, с большой вероятностью, именно господин Вэнс будет новым вице-президентом,

– отметил политолог.

Саакян рассказал, что биография Вэнса является достаточно пестрой. Ранее он называл Трампа Адольфом Гитлером, а здесь уже является кандидатом на такую важную должность при нем. Именно поэтому Вэнс привык быть политическим флюгером.

Относительно образования, у него есть философское, правовое и военное. Кроме этого, он очень хороший оратор, не плохо работает с текстами. Вэнс написал книгу, достаточно популярную в США, о сельских легиях, в которой воспевает республиканский электорат, который недоволен ситуацией в стране и мечтает сделать США великими снова.

Именно поэтому он является лучшим выбором для Трампа с точки зрения электоральной ситуации. Он может повести за собой часть избирателей, привести их на участки, которые не факт, что готовы были голосовать за Трампа,

– отметил политолог.

Изменится ли позиция Вэнса в отношении Украины

Антиукраинская позиция Вэнса и выступления против поставок помощи Украине, по словам Саакяна, сводились к внутренне американским вопросам. Насколько это действительно его убеждения можно будет проверить уже тогда, когда он займет должность.

Риторика кандидата и человека, который уже занял должность и несет ответственность за это может очень сильно отличаться,

– прокомментировал политолог.

Избрание Вэнса на должность вице-президента Трампом действительно не является лучшим сценарием для Украины. Для нашей страны он является худшей фигурой. Однако Саакян отметил, что он не является безальтернативным.