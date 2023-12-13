В среду, 13 декабря, в Брюсселе начался саммит ЕС-Западные Балканы, на который прибыл, в частности, Туск. Журналистам удалось узнать на этом мероприятии, когда премьер-министр партнерского государства планирует встречу с Зеленским.

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Встреча Зеленского и Туска

Собственно, утром 14 декабря, по словам Дональда Туска, может пройти его встреча с Владимиром Зеленским в рамках этого саммита. В то же время, пока идет согласование определенных деталей мероприятия.

Еще согласовываются технические детали, но думаю, что встреча с президентом Зеленским состоится… Когда друзья приглашают, на следующий день я там, где должен быть.

– сказал польский политик.

Также премьер констатировал: пока неизвестно, каким образом Зеленский будет участвовать в саммите Европейского Союза в Брюсселе. Однако он подчеркнул, что имеет дружеские отношения с президентом Украины.

Я не готов дать конкретный, технический ответ, где и когда, но скажу, что готов на такую встречу. И, возможно, она состоится завтра утром (14 декабря – 24 Канал).

Смена правительства в Польше

В середине осени, 15 октября, в Польше состоялись очередные парламентские выборы, по результатам которых оппозиционные силы получили достаточное количество мандатов для формирования новой коалиции.

Итак, такие партии как "Гражданская коалиция", "Польша 2050", Польская крестьянская партия и "Новая левая" большинством голосов назначили Дональда Туска новым главой правительства 11 декабря.

До этого с декабря 2017 года премьером Польши был Матеуш Моравецкий, представлявший партию "Право и справедливость". Эта политическая сила на последних выборах хоть и набрала больше всего голосов, но не смогла удержаться у власти.

Стоит вспомнить, что на польско-украинской границе до сих пор протесты перевозчиков. Но новый премьер Туск заявил, что правительство уже знает, как решить эту проблему. По его словам, будут приняты соответствующие меры по урегулированию ситуации.