У середу, 13 грудня, у Брюсселі розпочався саміт ЄС-Західні Балкани, на який прибув, зокрема, Туск. Журналістам вдалось дізнатися на цьому заході, коли саме прем'єр-міністр партнерської держави планує зустріч зі Зеленським.

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Зустріч Зеленського і Туска

Власне, вранці 14 грудня, за словами Дональда Туска, може відбутися його зустріч з Володимиром Зеленським в рамках цього саміту. Водночас поки триває узгодження певних деталей заходу.

Ще узгоджуються технічні деталі, але гадаю, що зустріч з президентом Зеленським відбудеться… Коли друзі запрошують, наступного дня я там, де маю бути

– сказав польський політик.

Також прем'єр констатував: поки невідомо те, в який спосіб Зеленський буде брати участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі. Однак він наголосив, що має дружні взаємини з президентом України.

Я не готовий дати конкретну, технічну відповідь, де і коли, але скажу, що готовий на таку зустріч. І можливо, вона відбудеться завтра зранку (14 грудня – 24 Канал).

Зміна уряду в Польщі

У середині осені, 15 жовтня, в Польщі відбулися чергові парламентські вибори, за результатами яких опозиційні сили здобули достатньо мандатів для формування нової коаліції.

Отже, такі партії як "Громадянська коаліція", "Польща 2050", Польська селянська партія та "Нова лівиця" більшістю голосів призначили Дональда Туска новим головою уряду 11 грудня.

До того від грудня 2017 року прем'єром Польщі був Матеуш Моравецький, що представляв партію "Право і справедливість". Ця політична сила на останніх виборах хоч і набрала найбільше голосів, але не змогла втриматися при владі.

Варто згадати, що на польсько-українському кордоні – досі протести перевізників. Але новий прем'єр Туск заявив, що його уряд уже знає, як розв'язати цю проблему. За його словами, будуть ухвалені відповідні заходи для врегулювання ситуації.