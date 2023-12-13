У середу, 13 грудня, у Брюсселі розпочався саміт ЄС-Західні Балкани, на який прибув, зокрема, Туск. Журналістам вдалось дізнатися на цьому заході, коли саме прем'єр-міністр партнерської держави планує зустріч зі Зеленським.
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Зустріч Зеленського і Туска
Власне, вранці 14 грудня, за словами Дональда Туска, може відбутися його зустріч з Володимиром Зеленським в рамках цього саміту. Водночас поки триває узгодження певних деталей заходу.
Ще узгоджуються технічні деталі, але гадаю, що зустріч з президентом Зеленським відбудеться… Коли друзі запрошують, наступного дня я там, де маю бути
– сказав польський політик.
Також прем'єр констатував: поки невідомо те, в який спосіб Зеленський буде брати участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі. Однак він наголосив, що має дружні взаємини з президентом України.
Я не готовий дати конкретну, технічну відповідь, де і коли, але скажу, що готовий на таку зустріч. І можливо, вона відбудеться завтра зранку (14 грудня – 24 Канал).
Зміна уряду в Польщі
- У середині осені, 15 жовтня, в Польщі відбулися чергові парламентські вибори, за результатами яких опозиційні сили здобули достатньо мандатів для формування нової коаліції.
- Отже, такі партії як "Громадянська коаліція", "Польща 2050", Польська селянська партія та "Нова лівиця" більшістю голосів призначили Дональда Туска новим головою уряду 11 грудня.
- До того від грудня 2017 року прем'єром Польщі був Матеуш Моравецький, що представляв партію "Право і справедливість". Ця політична сила на останніх виборах хоч і набрала найбільше голосів, але не змогла втриматися при владі.
Варто згадати, що на польсько-українському кордоні – досі протести перевізників. Але новий прем'єр Туск заявив, що його уряд уже знає, як розв'язати цю проблему. За його словами, будуть ухвалені відповідні заходи для врегулювання ситуації.