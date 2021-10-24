Дональд Туск стал главой крупнейшей оппозиционной партии Польши
24 октября 2021 , 23:41Читати новину українською
Источник:RMF24
Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши, отныне возглавляет оппозиционную "Гражданскую платформу". Его кандидатуру поддержали 97% однопартийцев.
Туск стал главой оппозиции Польши
Лидером Туска избрали на общепартийных выборах, которые провели на выходных 23 – 24 октября. В голосовании он не имел конкурентов, поэтому получил 97% голосов при явке 73,3% членов партии.
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Должность исполняющего обязанности лидера "Гражданской платформы" Туск исполнял с июля 2021 года.
"Благодарим и поздравляем всех победителей. Побежденные не должны опускать руки. Вы все одна команда, а самая главная игра еще впереди. Если вы верите в победу, поляки будут верить в вас", – написал в своем твиттере политик.
Кто такой Дональд Туск?
Ранее Дональд Туск работал президентом Европейского совета. Сейчас он возглавляет Европейскую народную партию – крупнейшую политсилу Евросоюза. Летом 2021 года он заявил, что возвращается во внутреннюю политику, чтобы победить партию "Право и справедливость", которая руководит.
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