Дональд Туск стал главой крупнейшей оппозиционной партии Польши

Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши, отныне возглавляет оппозиционную "Гражданскую платформу". Его кандидатуру поддержали 97% однопартийцев.

Туск стал главой оппозиции Польши

Лидером Туска избрали на общепартийных выборах, которые провели на выходных 23 – 24 октября. В голосовании он не имел конкурентов, поэтому получил 97% голосов при явке 73,3% членов партии.

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Должность исполняющего обязанности лидера "Гражданской платформы" Туск исполнял с июля 2021 года.

"Благодарим и поздравляем всех победителей. Побежденные не должны опускать руки. Вы все одна команда, а самая главная игра еще впереди. Если вы верите в победу, поляки будут верить в вас", – написал в своем твиттере политик.

Кто такой Дональд Туск?

Ранее Дональд Туск работал президентом Европейского совета. Сейчас он возглавляет Европейскую народную партию – крупнейшую политсилу Евросоюза. Летом 2021 года он заявил, что возвращается во внутреннюю политику, чтобы победить партию "Право и справедливость", которая руководит.

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