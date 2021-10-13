В минувшие выходные крупные польские города захлестнула волна многолюдных протестов с одним требованием – Польша должна остаться в составе Евросоюза. К протестам призвал лично экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск. В твиттере он написал следующее: "Мы должны спасти Польшу, никто не сделает этого за нас".

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Туск обвинил правящую партию

В своем призыве Туск обвинил правящую партию "Право и справедливость" в том, что она создает почву для выхода Польши из ЕС. Но протесты оказались настолько масштабными, что Туск заявил, что продолжение следует, а значит в Польше начинается новая политическая борьба с правящей консервативной партией.

Дело в том, что Конституционный суд Польши, как и в Украине в 2020 году, слишком много на себя взял. Но в отличии от Украины, польская власть с его решениями согласна.

КС признал, что, местная польская Конституция и законы превыше законов и решений судов Евросоюза. Проще говоря, отныне Польша может игнорировать любые правила и решения ЕС, если ей они не нравятся, и руководствоваться национальными.

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Представители ЛГБТ в регионах оказались вне закона

Суд постановил, что 4 важнейших положения договора о членстве между Польшей и ЕС перестают быть приоритетными на территории страны.

Первое, что отныне фактически не признает Польша по решению своего Конституционного суда – это статья 2 договора об основных ценностях ЕС, которая гласит об уважении человеческого достоинства, свободе, демократии, равенстве, верховенстве закона и уважении прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.

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Там же прописано о терпимости, справедливости, солидарности и равенстве между мужчинами и женщинами. Но только с равенством и терпимостью в Польше плохи дела еще начиная с 2019 года. Тогда в Польше и начали появляться так называемые "зоны, свободные от ЛГБТ".

Практически во всех городах, где в муниципалитетах у власти партия "Право и справедливость", а это около 90 городов, были приняты законы против "идеологии ЛГБТ". То есть представители ЛГБТ в этих регионах оказались вне закона, что сильно противоречит принципам ЕС.

Кстати, за это Польша уже потеряла часть финансирования ЕС. Как только начали приниматься такие законы, ЕС тут же прекратил финансирование инфраструктурных проектов в этих городах.

Суд Польши по-своему трактует "искреннее сотрудничество"

Кроме того, КС отменил еще две статьи договора, которые устанавливают принцип "искреннего сотрудничества" для всех стран ЕС, и гласят, что именно Верховный Суд ЕС, "обеспечивает соблюдение закона при толковании и применении договоров".

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Но польский суд по-своему трактует понятие "искреннего сотрудничества", заявляя, что прикрываясь этим положением, ЕС просто нагло лезет во внутренние дела Польши.

А вот с верховенством права внутри Верховного суда ЕС, есть еще одна чисто политическая деталь. Поляки давно загрузли в проведении судебной реформы.

Например, в 2019 году Европейский суд постановил, что польский закон об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС. Ведь суд Польши зависим от министра юстиции, который имеет право единолично увольнять судей. И вот польская власть отыгралась – Конституционный суд постановил, что нечего ЕС лезть в судебную систему Польши.

В Европе разразились критикой

И главный пункт договора между Польшей и ЕС, который по решению польского суда не должен работать в Польше: это первая статья, где прописано, что страны ЕС соглашаются создать союз, который называют новым этапом в процессе создания еще более тесного сотрудничества между народами Европы.

То есть КС признал, что Польша больше не признает никакого союза, а это плохой сигнал. Хотя власти заявляют, что это не так и они просто не хотят чтобы ЕС лез в их дела.

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В Европе тут же разразились критикой и даже угрозами лишить Польшу членства в ЕС. Но давайте разберемся – какие рычаги давления есть у ЕС и действительно ли Польша может выйти из Союза?

Начнем с самых жестких сценариев: ЕС может возбудить уголовное дело против Польши в Европейском суде справедливости – высшем суде ЕС – и выгнать страну из состава Евросоюза. Но вся проблема в том, что Польша не признает этого решения и ЕС окажутся в тупике. Да и никто не хочет нести такой репутационный урон.

Если не выгнать Польшу, то можно лишить ее права голоса. Есть и такая возможность у ЕС. То есть Польша остается в составе Союза, но не имеет права голосовать за судьбоносные коллективные решения.

Но и здесь есть проблема – отстранение Польши от голосования должны поддержать все страны-члены ЕС, а Венгрия уже заявила, что она на стороне Польши. Поэтому и этот вариант нереалистичный. Остается единственный рычаг – деньги.

Консерваторы открыли ящик пандоры

Еврокомиссия действительно может увязать финансирование ЕС для Польши с четким соблюдением критериев верховенства права. То есть Польша не получит ни цента, если не откажется от скандального решения КС.

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Поэтому такое решение подконтрольного власти Конституционного суда Польши было более чем продумано. Консерваторы из партии "Право и справедливость" просто играют на чувствах избирателя прикрываясь защитой национальных интересов и семейных ценностей. И теперь любой провал своей политики или откат от своих же принципов можно легко списать на давление со стороны ЕС.



У Туска есть все шансы вернуть власть своей партии / Фото Flickr

Но консерваторы, сами того не ожидая, открыли ящик Пандоры. Ведь на политическую арену ворвалась оппозиция во главе с Дональдом Туском, который также не ожидал, что всего на один призыв в твиттере на улицы выйдут десятки тысяч людей, потенциальных сторонников его партии.

Поэтому до следующих выборов в Польше будет разворачиваться политическая борьба исключительно в поле – за и против принципов Евросоюза. И похоже, что у Туска теперь есть все шансы вернуть власть своей партии. Заодно Польше – европейские ценности и перспективы.