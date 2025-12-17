Идея Трампа: как может работать демилитаризованная зона на Востоке

Американская сторона предлагает создать на территории Донетчины демилитаризованную зону, а точнее – свободную экономическую зону. Эту идею США обсуждают с украинской переговорной группой последние несколько недель, находясь в поиске вариантов того, что делать с Донбассом.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала политический обозреватель Юлия Забелина, напомнив, что украинская власть заявляла, что ВСУ не выйдут из Донецкой области, как это предлагалось в "мирном плане" США, и не будут дарить эту землю России.

Кто мог бы контролировать Донбасс после подписания мирного соглашения?

Зеленский заявлял, что если США ожидают компромиссы, то они должны быть с обеих сторон. Если территорию Донецкой области должны покинуть украинские войска, то соответственно то же самое должны сделать и российские. В Кремле озвучили, что Россия якобы рассматривает сценарий, что ее армия выйдет из Донбасса, но взамен туда войдет Росгвардия или полиция.

"Украинские переговорные позиции основываются на том, что ту часть, которую россияне не захватили, не должна контролировать ни российская, ни украинская армии. Следовательно, надо определиться, кто будет ее контролировать. Есть креативные идеи у американской стороны относительно того, кто мог бы это делать. Говорится о Фонде восстановления", – озвучила Забелина.

По ее словам, в этот Фонд восстановления могут войти компании зятя американского президента Джареда Кушнера, или же его совместные с другими странами фирмы, в частности с Ближнего Востока. Обсуждение этого вопроса продолжается.

По состоянию на сейчас финального решения по территории Донбасса или ЗАЭС нет,

– подчеркнула политический обозреватель.

Как идею США по Донбассу оценивают эксперты?