Донбасс потом: генерал Ходжес объяснил, почему Украине важно прежде всего освободить Крым

Освобождение Крыма стратегически важно для Украины, это может изменить ход войны. Донбасс тоже будет деоккупирован, но первоочередное контрнаступление на полуостров имеет много преимуществ.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире телемарафона и объяснил, почему так считает.

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Стратегически важный приоритет – Крым. Донбасс важен, но если убить всех вагнеровцев до последнего, это не повлияет на результаты войны,

– отметил Ходжес.

А вот освобождение Крыма наоборот – перевернет ход войны.

Экономически освобождение Крыма необходимо

"Пока Россия сидит в Крыму, Украина не сможет восстановить свою экономику", – подчеркнул генерал.

В частности, он отметил, что Украина не сможет открыть свои порты в Бердянске и Мариуполе, потому что Россия будет блокировать Азовское море, а Одесса не сможет быть большим портом.

"Я не вижу, как Украина может отстроить экономику, которая зависит от экспорта, пока Крым находится в оккупации России", – пояснил Годжес.

Безопасность и инвесторы

Ходжес также объяснил, что инвесторы нуждаются в гарантиях безопасности: они не будут инвестировать деньги в Украину, пока Россия сидит в Крыму.

Возвращение Крыма жизненно необходимо для Украины. Это должен быть месседж от Киева другим нациям. Здесь речь идет не только о восстановлении суверенитета. Здесь о будущем и экономике страны,

– заверил Ходжес.

Ходжес также напомнил, что Россия никогда не соблюдает соглашения, поэтому все переговоры и договоренности, которые были достигнуты ранее, в частности "зерновые соглашения", не будут длиться долго.

"Нужно быть реалистами, Киев должен это озвучить", – еще раз отметил Ходжес.

По его словам, это сообщение следует донести до Европы.

Ранее Бен Ходжес опубликовал план по освобождению Крымского полуострова от российских окупантов. На карте, которую он распространил, указано, какие именно объекты захватчиков должны предварительно атаковать ВСУ, чтобы операция по деоккупации прошла успешно.