На Донбасс прибыла группа российских кадровых военных, – разведка

Ситуация на Донбассе и возле границ продолжает обостряться. На оккупированные территории на этой неделе прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих.

В разведке предупредили, что Россия продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих-контрактников на подмогу боевикам.

Кстати Идет запугивание, – Зеленский рассказал, будет ли война с Россией

Оккупанты несут потери

Отметили, что активизация вражеских разведывательно-диверсионных групп и минирование местности приводят к потерям среди оккупантов. Правда, такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть.

Боевики пытаются использовать информацию о смерти наемников на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил.

Возможно ли нападение России

В октябре издание The Washington Post заявило, что Кремль стягивает войска к границе с Украиной. Сначала в Украине отмечали, что сил оккупантов больше не стало.

Однако уже 2 ноября наша разведка заявила, что речь идет ориентировочно о 90 тысячах российских военных. Россия стягивает войска и технику к границе. Украину якобы хотят взять в кольцо.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября заявил, что Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.

24 ноября бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что "время для шагов России благоприятное" – 8 декабря 2021 года.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, что "идет запугивание".

Текст поста Управления разведки Минобороны:

Главное управление разведки Украины информирует:

Командование вооруженных сил России продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы отдельных военно-учетных специальностей для выполнения задач в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск. На этой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Вместе с тем активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов. Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил.