На Донбасс прибыла группа российских кадровых военных, – разведка

26 ноября 2021 , 14:13
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Источник:

Управление разведки Минобороны

Ситуация на Донбассе и возле границ продолжает обостряться. На оккупированные территории на этой неделе прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих.

В разведке предупредили, что Россия продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих-контрактников на подмогу боевикам.

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Оккупанты несут потери

Отметили, что активизация вражеских разведывательно-диверсионных групп и минирование местности приводят к потерям среди оккупантов. Правда, такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть.

Боевики пытаются использовать информацию о смерти наемников на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил.

Возможно ли нападение России

Текст поста Управления разведки Минобороны:

Главное управление разведки Украины информирует:

Командование вооруженных сил России продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы отдельных военно-учетных специальностей для выполнения задач в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск. На этой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Вместе с тем активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов. Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил.

Автор: Ольга Музика