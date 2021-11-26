У розвідці попередили, що Росія продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців-контрактників на підмогу бойовикам.

До речі Йде залякування, – Зеленський розповів, чи буде війна з Росією

Окупанти зазнають втрат

Зазначили, що активізація ворожих розвідувально-диверсійних груп та мінування місцевості призводять до втрат серед окупантів. Щоправда, такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати.

Бойовики намагаються використати інформацію про смерті найманців на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об'єднаних сил.

Чи можливий напад Росії

У жовтні видання The Washington Post заявило, що Кремль стягує війська до кордону з Україною. Спочатку в Україні зазначали, що сил окупантів не побільшало.

Однак вже 2 листопада наша розвідка заявила, що мовиться орієнтовно про 90 тисяч російських військових. Росія стягує війська й техніку до усього кордону. Україну нібито хочуть взяти в кільце.

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

24 листопада ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що "час для кроків Росії сприятливий" – 8 грудня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський прокоментував, що "йде залякування".

Текст поста управління розвідки Міноборони:

Головне управління розвідки України інформує:

Командування збройних сил Росії продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців контрактної служби окремих військово-облікових спеціальностей для виконання завдань у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ. Цього тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Разом з тим, активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів. Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил.