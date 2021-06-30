Донбасс в России никому не нужен, кроме Путина, – Гудков о том, готов ли Кремль к войне

Российские наемники продолжают обстреливать украинских военных на Донбассе. Однако оккупированные территории Украины никому в России не нужны, кроме Владимира Путина.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков в программе "Что это было" заявил, что Путин специально создает проблемы в Украине. Все для того, чтобы усложнить будущее движение государства в НАТО

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Донбасс нужен только Путину

По мнению Гудкова, вряд ли в России сейчас готовы к серьезной войне. Скорее всего, государство-агрессор пытается лишь создать территориальную проблему, чтобы препятствовать стремлению Украины к вступлению в Евросоюз и в НАТО.

Я уверен, если придут другие силы, то Донбасс в России никому не нужен, кроме Владимира Путина,

– предположил оппозиционер.

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