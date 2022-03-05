Донбасс, сейчас самое время, – Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий

Вечером 5 марта президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с речью. В частности он обратился к жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Зеленский призвал жителей Донбасса бороться за свои права и свободу. Он уверен, что там еще остались люди, которым не стерли память и не закрыли глаза страхом.

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Донбасс, вспомни свое прошлое

Донбасс! Вспомни, как о тебе говорили: Донбасс никто не ставил на колени! И никому поставить не дано! Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время!

– начал свое обращение Зеленский.

Он обратился к людям бороться за свою свободу вместе с Херсоном, Бердянском, Киевом и всеми другими украинскими городами.

Ко всем, кто слышит нас. Кому не стерли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь за свои права! За волю,

– подчеркнул президент.

Российская пропаганда намеренно врала, что Украина вас ненавидит

Он добавил что знает, что многие украинцы, которые остались под оккупацией России, поверили в то, что Украина якобы их ненавидит. Это неудивительно, ведь на российском телевидении говорят об этом каждый день. Но это неправда.

Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит. Якобы будет нападать. Якобы будет уничтожать. Лжецы на российском телевидении говорят об этом каждый день. Это их работа – врать каждый день. Но это не должно быть вашей судьбой,

– заметил глава государства.

Обращение Владимира Зеленского вечером 5 марта: смотрите видео