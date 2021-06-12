Стало известно имя воина, погибшего в результате обстрела боевиков

На Донбассе в результате обстрела войсками оккупанта 11 июня погиб военный Владимир Белов. Боец был родом из города Мукачево Закарпатской области.

Воин погиб 11 июня в полосе ответственности 128-й бригады в результате обстрела вооруженными формированиями России позиций украинских защитников.

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На Донбассе погиб боец из Закарпатья

Закарпатье прощается со своим Героем! 11 июня, примерно в 15:45 перестало биться сердце Владимира Белова. В результате обстрела вооруженными формированиями России он получил травмы, несовместимые с жизнью,

– говорится в сообщении.

В Закарпатской ОГА также сообщили, что погибший украинский защитник был родом из города Мукачево.

Ранее о гибели воина сообщили в общественной организации "Волонтери Закарпаття". "Наш защитник Белов Владимир, 1984 года рождения, получил ранение, несовместимое с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", – написали в организации.

Напомним, накануне войска оккупанта открывали огонь в сторону позиций ООС из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Во время атаки наемников России украинский воин получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Редакция 24 канала скорбит вместе с родными и близкими погибшего Владимира Белова.

Ситуация на Донбассе: последние новости

В течение суток 11 июня боевики 9 раз обстреляли украинские позиции. Били из минометов 82-го калибра, автоматических станковых, ручных и станковых противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 12 июня оккупанты уже успели 1 раз нарушить перемирие. Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.