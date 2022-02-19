На Донбассе уже 2 военных погибли, а еще 4 – получили ранения

На Донбассе 19 февраля оккупанты продолжают неслыханно срывать "тишину". Уже 2 украинских военных погибли, а еще 4 – получили ранения.

По состоянию на 17:00 боевики аж 70 раз нарушили мирные договоренности. Более того, 60 раз в ход шло запрещенное "Минском" оружие.

Важно Российские наемники убили украинского военного

Нигде не было спокойно

Оккупанты открывали огонь фактически возле каждого населенного пункта на фронте. В частности, возле Водяного, Широкина, Нью-Йорка, Новогнатовки, Светлодарска, Майского, Лобачева, Южного, Новозвановки.

Применяли артиллерию, минометы, гранатометы. В Донецкой области запускали беспилотник типа "Орлан-10".

Важно, что в ООС контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы российских наемников.

Что известно о погибших и раненых

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших,

– подчеркнули в штабе.

Одного из военных оккупанты убили около 7:00 возле поселка Мироновское. Погибшим оказался разведчик, капитан Антон Сидоров. Кстати, президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции отметил, что в Сидорова осталось трое маленьких дочерей.

Обострение на Донбассе: главное

В последние дни оккупанты особенно активизировались на Донбассе. Они не считаются ни с какими договоренностями и вызывающе срывают "тишину".

Только 17 февраля боевики открывали огонь 60 раз, а 18 февраля – 66. Боевики палят даже по гражданским объектам.

Россия пытается обвинить в провокациях Украину. Между тем международное сообщество призывает государство-агрессора прекратить обстрелы и провокации.

На оккупированных территориях 18 февраля объявили массовую "эвакуацию" населения. Людей вывозят в Ростовскую область.

К теме – Зачем Россия эвакуирует Донецк и Луганск / о новостях LIVE: