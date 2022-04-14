На Донбассе активные бои продолжаются в районах Славянска, Попасной и Курахово

Оккупанты продолжают бить по Донецкой и Луганской областям. Активные бои продолжаются возле Славянска, Попасной и Курахово.

Также враг продолжает штурмовать Мариуполь. В общем он успеха не имел. Об этом сообщили в Генштабе 14 апреля.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в городе Мариуполь. Успеха не имел. Продолжаются бои,

– говорится в сообщении.

Также оккупанты усиливают свои группировки в районе Северодонецка.

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