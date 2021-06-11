На Донбассе боевик ликвидировал сослуживцев и застрелился сам, – разведка

На Донбассе пророссийский боевик в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих сослуживцев и покончил с собой. Оккупанты же пытаются разогнать фейки и обвиняют ВСУ в нарушении режима тишины.

Украинские воины оперативно отреагировали на такую ​​дезинформацию и объяснили, что же произошло на самом деле.

Читайте также Боевики начали мобилизацию работников "госпредприятий" из оккупированного Донбасса

Пьяный боевик расстрелял сослуживцев

По данным разведки, на одной из позиций наемников России вблизи Голубовского во время распития алкогольных напитков боевики устроили драку, которая переросла в стрельбу.

Один из оккупантов взял в руки огнестрельное оружие и открыл огонь по своим сослуживцам и нанес им ранения несовместимые с жизнью. После осознания своих действий совершил самоубийство.

Оккупанты распространяют фейки

В ОТУ "Север" отмечают, что российские наемники пытаются обвинить Вооруженные силы Украины, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Пока доподлинно неизвестно, скольких сослуживцев ликвидировал пьяный боевик. Однако оккупанты распространяют информацию о том, что их количество уменьшилось на 5 единиц личного состава.

Ситуация на Донбассе: что известно

С начала текущих суток, 11 июня, боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Оккупанты били из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских атак вблизи Водяного погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Украинские военные добросовестно соблюдают режим прекращения огня. В настоящее время российские оккупационные войска систематически нарушают договоренности.

​

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала