На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор Травневого: фотодоказательства преступления

Пророссийские оккупанты продолжают игнорировать договоренность о прекращении огня. Боевики стреляют не только по позициям военных, но и гражданских. Так 25 августа под огонь попал жилой сектор Травневого, что на Донбассе.

Со стороны вооруженных формирований России в сторону Травневого стреляли из автоматического станкового гранатомета. Зафиксировали не менее 2 выстрелов около 18:40 25 августа.

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Боеприпасы попали во двор местных жителей

Уже через пол часа люди сообщили, что боеприпасы попали во двор жилого дома.

Из-за взрыва гранаты частичного повреждены стекла в окнах здания. Другая граната разорвалась над городом. Боеприпасов, которые не взорвались, пока не обнаружили.

Смотрите фото из Травневого / Фото Донецкой ОГА:

Смотрите на карте, где расположено Травневое:

Оккупанты размещают вооружение на Донбассе

Отметим, что оккупационные силы продолжают размещать вооружение и военную технику на Донбассе. При этом делают они это с нарушениями договоренностей. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины 102 единицы вооружения. Сразу 12 из них были расположены с нарушением линии отвода.