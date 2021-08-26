З боку збройних формувань Росії у бік Травневого стріляли з автоматичного станкового гранатомета. Зафіксували щонайменше 2 постріли близько 18:40 25 серпня.

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Боєприпаси влучили на подвір'я місцевих жителів

Вже через пів години люди повідомили, що боєприпаси влучили на подвір'я житлового будинку.

Через вибух гранати часткового пошкоджено скло у вікнах будівлі. Інша граната розірвалась над городом. Боєприпасів, що не вибухнули, поки не виявили.

Дивіться фото з Травневого / Фото Донецької ОДА:

Дивіться на карті, де розташоване Травневе:

Окупанти розміщують озброєння на Донбасі

Зазначимо, що окупаційні сили продовжують розміщувати озброєння та військову техніку на Донбасі. При цьому роблять вони це з порушеннями домовленостей. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на окупованих територіях Луганщини та Донеччини 102 одиниці озброєння. Одразу 12 з них були розташовані з порушенням лінії відведення.