На Донбассе боевики угрожали наблюдателям ОБСЕ тюрьмой

Пророссийские боевики на Донбассе не допустили наблюдателей ОБСЕ к границе с Россией. Мол, им нельзя посещать этот регион без разрешения руководства оккупантов.

Марионетки Кремля не пропустили ОБСЕ

Инцидент произошел в пункте пропуска на границе возле оккупированного Довжанского. Один из боевиков сказал представителям ОБСЕ покинуть эту территорию.

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Он заявил, что наблюдателям не разрешено посещать этот район без согласования с его руководством. Он угрожал арестовать и посадить наблюдателей Миссии в тюрьму, если они не покинут этот район,

– говорится в сообщении.

Боевик подчеркнул, что ОБСЕ, мол, можно работать только вдоль линии столкновения, а не в приграничных регионах.

Кроме того, на железнодорожной станции "Красная могила" в оккупированной Вознесеновке российские марионетки сказали ОБСЕ уезжать, потому что на станции "нет ничего для мониторинга".

Кстати, журналисты телеканала олигарха Рината Ахметова, которые работают на Востоке Украины, заявили, что ситуация выглядит так, будто боевики что-то на Донбассе готовят.

Российских наемников переводили в высшую боевую готовность

Украинская разведка обнаружила, что боевики в течение недели 7 – 11 февраля проводили военные учения на оккупированных территориях. Командовали ими руководители вооруженных сил России.

Во время тренировок боевики основное внимание уделили слаженности действий в составе рот и батарей. Они проводили занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями. Кроме того, для проверки оккупантов переводили в высшую степень боевой готовности.

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