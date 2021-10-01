На Донбассе двое военных получили ранения
Источник:штаб ООС
Вследствие коварных действий оккупантов на Донбассе 1 октября 2 наших защитников получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении.
В целом с начала текущих суток российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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В каком состоянии военные
Пока неизвестно, в каком районе наши защитники получили огнестрельные ранения. Наших бойцов оперативно госпитализировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили его прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских солдат рубежи наших подразделений остались неизменными,
– рассказали в штабе ООС.
Где было неспокойно 1 октября
Войска оккупантов в течение 1 октября 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Враг бил вблизи
- Новоалександровки;
- Новозвановки;
- Авдеевки;
- Лебединского;
- Нью-Йорка.
Кроме того, возле Первомайского, Донецкой области, с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы. А на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предполагаемо, "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.
Добавим, что ранее наблюдательный международная миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 43 нарушения режима тишины со стороны пророссийских боевиков.