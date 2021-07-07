На Донбассе из-за проблем с сердцем умер военный из Винницкой области
7 июля 2021 , 14:52Читати новину українською
Источник:Вячеслав Соколовый в Фейсбуке
На Донбассе 5 июля умер старший солдат из Винницкой области Владимир Рыбачук. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Председатель Винницкой ОГА сообщил, что военный служил в девятом отдельном мотопехотном батальоне города Кодыма 59 отдельной мотопехотной бригады.
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Умер на месте несения службы в зоне проведения ООС, предварительная причина смерти – проблемы с сердцем,
– отметил Вячеслав Соколовый.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким бойца
Что известно об умершем
- Владимир Рыбачук родился 25 июля 1978 года, вырос и работал в поселке Белый Камень.
- Специально образование военный ВСУ с 1994 года по 1996 год получал в Ольгопольском СПТУ.
- На службу по контракту он пошел 15 сентября 2016 года. Участвовал в Операции Объединенных сил.
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