На Донбассе оккупанты проводят интенсивные учения боевиков на полигонах, – разведка

Украинские разведчики сообщили, что оккупанты на Донбассе продолжают наращивать боевую и мобилизационную готовность. Кроме того, продолжается привлечение мобилизационного резерва.

Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила, что в течение недели на полигонах ТОТ ДЛО враги проводили интенсивные мероприятия боевой подготовки.

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В рамках подготовки оккупанты, в частности:

упражнялись в вождении боевых машин (с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично-самоходных и танковых подразделений);

занимались огневой подготовкой с боевой стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометных расчетов.

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Пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что враги продолжают с многочисленными нарушениями размещать вооружение и военную технику на Донбассе. В частности, специалисты из ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины 102 единицы вооружения.

Кроме того, главарь боевиков на оккупированной Луганщине Леонид Пасечник заявил о проведении военных сборов для резервистов. Людей туда загоняют силой. У них забирают телефоны и не позволяют контактировать с родными.

Кроме того, боевики продолжали командно-штабные учения оккупационных войск. В частности, с привлечением мобилизационного резерва.

Сообщение ГУР Минобороны Украины:

Главное управление разведки Украины информирует.

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОВ.

В течение этой недели на полигонах ТОТ ДЛО противником проводились интенсивные мероприятия боевой подготовки, в частности:

вождение боевых машин, в том числе с преодолением водных препятствий на штатной технике мотострелковых, гаубично-самоходных и танковых подразделений;

огневая подготовка с боевой стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометных расчетов.

В то же время продолжались командно-штабные учения оккупационных войск с привлечением мобилизационного резерва. Контроль мероприятий боевой подготовки и сборов с резервистами осуществляли комиссии командования 8 армии Южного военного округа ВС РФ.