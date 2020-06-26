На Донбассе оккупанты ранили украинского военного и получили ответ
В течение суток 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение, в то же время бойцы ООС травмировали 1 пророссийского боевика.
Оккупанты обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
Обратите внимание Состоялось очередное заседание минской ТКГ: какие вопросы обсудили стороны
Где зафиксировали обстрелы
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции возле:
- Хутора Вольного;
- Крымского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь недалеко от:
- Марьинки;
- Новомихайловки;
- Широкиного.
За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" открывали огонь неподалеку Крымского.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.