В течение суток 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение, в то же время бойцы ООС травмировали 1 пророссийского боевика.

Оккупанты обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Где зафиксировали обстрелы

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции возле:

Хутора Вольного;

Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь недалеко от:

Марьинки;

Новомихайловки;

Широкиного.

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" открывали огонь неподалеку Крымского.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе, нарушая минские договоренности. С начала 2020 года погибли уже 56 украинских бойцов. Список погибших героев – по ссылке.