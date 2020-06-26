Упродовж доби 25 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення, натомість бійці ООС травмували 1 проросійського бойовика.

Окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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Де зафіксували обстріли

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ" окупанти обстріляли позиції поблизу:

Хутора Вільного;

Кримського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід" противник вів вогонь неподалік:

Мар’їнки;

Новомихайлівки;

Широкиного.

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відкривали вогонь неподалік Кримського.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.