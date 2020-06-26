На Донбасі окупанти поранили українського військового і отримали відповідь
Упродовж доби 25 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення, натомість бійці ООС травмували 1 проросійського бойовика.
Окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.
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Де зафіксували обстріли
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ" окупанти обстріляли позиції поблизу:
- Хутора Вільного;
- Кримського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід" противник вів вогонь неподалік:
- Мар’їнки;
- Новомихайлівки;
- Широкиного.
Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта.
Від початку поточної доби російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відкривали вогонь неподалік Кримського.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.