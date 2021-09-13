На Донбассе погиб разведчик Денис Герман – это третья жертва за сентябрь

13 сентября 2021 , 09:34
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Источник:

"Мілітарний"

В результате атак оккупантов на Донбассе 11 сентября погибли двое украинских защитников. В частности, пуля боевиков унесла жизнь солдата 74-го отдельного разведывательного батальона Дениса Германа.

В течение выходных 11 и 12 сентября российские наемники убили сразу 3 украинских бойцов.

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От пули оккупантов погиб Денис Герман

В результате артиллерийского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований 11 сентября погиб солдат Герман Денис Сергеевич.

Воин проходил службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне, который выполняет боевые задачи на Донетчине, в частности вблизи Марьинки.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного. Вечная память Герою!

От пули врага на Донбассе погиб Денис Герман / Фото "Милитарный"

Жертвы на Донбассе: последние потери Украины

  • В последнее время российские наемники на Донбассе стали особенно активными. С начала сентября Украина потеряла 3 своих защитников, есть много раненых.
  • Кроме Дениса Германа, 11 сентября в районе Причепиловки на Луганщине в результате минометного обстрела погиб старший солдат Алексей Куленко. Он служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады. У воина остались 3 детей.
  • А 12 сентября в результате вражеского обстрела у Верхнеторецкого оборвалась жизнь матроса Артура Голуба. Боевики попали противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым управлял защитник.
Автор: Наталія Пристанська