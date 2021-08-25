На Донбассе погиб старший сержант Вячеслав Питько

На Востоке Украины от пули оккупантов 24 августа погиб старший сержант Вячеслав Питько. Воин отдал свою жизнь за Украину во время несения службы на взводном опорном пункте.

Трагедия случилась в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Откуда родом боец неизвестно.

Вячеслав достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины. У него было много планов на будущее,

– рассказали в ОТГ "Восток".

Командование и личный состав ОТГ "Восток" выразили соболезнования родным воина и заверили, что не простят врагу смерть собрата.

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