"Навсегда останется 30": на Донбассе погиб украинский герой Станислав Запорожец

На Донбассе в четверг, 16 декабря, погиб украинский защитник Станислав Запорожец. Героя убил снайпер оккупантов.

Запорожец – уроженец Луганщины. Родную землю он защищал в рядах 74 отдельного разведывательного батальона.

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В фонде "Вернись живым" отметили, что как настоящий разведчик, Запорожец оставил в целом немного: два фото и пустой профиль в соцсетях. А еще – осиротевших мать и младшего брата.

Отныне Станиславу навсегда останется 30. Ни на единый миг не забывать, кто начал эту проклятую войну. Кто и за что убивает украинцев, которые встали на защиту своей страны,

– говорится в сообщении.



Станислав Запорожец / 24 канал

Воин выполнял боевые задачи

Жизнь героя оборвалась 16 декабря во время выполнения боевых задач. Журналист Игорь Левенко отметил, что герой был на боевом дежурстве и наблюдал за противником в тепловизор.

Именно в тот миг снайперская пуля попала в воина. Трагедия произошла возле Красногоровки.

В то же время по другим данным герой погиб на приморском направлении.

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Редакция 24 канала выражает соболезнования близким героя.

Сообщение "Вернись живым":

Станислав Запорожец.

Это его день назад, 16 декабря, прицельно убил снайпер оккупантов.

Родом из Луганщины, Станислав защищал свою землю в рядах 74 отдельного разведывательного батальона. Как настоящий разведчик, он оставил в целом немного: две фото, пустой профиль в соцсетях. А еще – осиротевших мать и младшего брата. Отныне Станиславу навсегда останется 30.

Ни на единый миг не будем забывать, кто начал эту проклятую войну. Кто и за что убивает украинцев, которые встали на защиту своей страны.

Павшему же – светлая память вовек.