На Донбассе погиб украинский военный
Источник:Штаб ООС
Вражеские войска в течение утра 30 сентября уже трижды нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. Один из украинских защитников получил ранения, которые были несовместимы с жизнью.
При этом один раз боевики применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
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В результате вражеских обстрелов один из украинских военных получил очень тяжелые ранения. Спасти воина не удалось.Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким павшего воина.
Где открывали огонь оккупанты:
- Возле Новотошковского они осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Каменок оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра.
- В сторону Попасной наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В штабе Операции Объединенных сил заверили, что дали достойный отпор врагу и заставили оккупантов прекратить обстрелы.
В ОБСЕ обеспокоены обострением на Донбассе
Отметим, что ранее представители ОБСЕ сообщили о значительном обострении на Донбассе. Такой ситуации не было с июля 2020 года. Цифры пугают: ежедневно регистрируют более 200 нарушений договоренностей о режиме тишины.
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