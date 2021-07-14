За считанные дни до Дня рождения: на Донбассе погиб украинский военный Беляев

На Донбассе 13 июля в результате обстрелов со стороны оккупантов погиб украинский защитник Андрей Беляев. До своего 39-го дня рождения герой не дожил 4 дня.

Пресс-служба Никопольского ОМТЦК и СП сообщила, что "снова Никополь теряет Героя". В районе села "Кринички Старобельского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела погиб никопольчанин Беляев Андрей".

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От имени личного состава Никопольского ОМТЦК и СП выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Левонтийовича. Герои не умирают. Слава Героям,

– говорится в сообщении.

Воспоминания сослуживцев

Сослуживцы погибшего героя рассказали, что у него был позывной "Белый". Украину защищал на Донбассе еще с 2014 года. Был добровольцем.

Опытный воин. Сам первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для многих на войне,

– рассказали в подразделении.