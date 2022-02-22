На Донбассе погиб украинский защитник: еще есть раненые и травмированные

22 февраля 2022 , 20:10
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Источник:

штаб ООС

На Донбассе 22 февраля погиб украинский воин, он получил ранение, которое было несовместимо с жизнью. Еще один защитник был ранен, а 5 – получили боевые травмы.

Об этом сообщили на брифинге в штабе ООС. Там отметили, что силы противника 72 раза нарушили режим прекращения огня.

Тем временем Минобороны России заявило о намерении взять "под защиту" жителей Донбасса

Противник использовал тяжелое вооружение

Из них 53 раза использовали тяжелое вооружение. В частности, говорится о реактивных системах залпового огня, танках, артиллерийских системах калибра 122 миллиметра, минометах калибра 122 и 82 миллиметра. Также в ход наемники пускали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Обратите внимание! Силы противника использовали 292 снаряда и 485 мин.


Ситуация на Донбассе 22 февраля / Инфографика ООС

Какая ситуация была накануне:

  • За прошедшие сутки выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единицы военной техники вооруженных формирований России.
  • Она была размещена с нарушением минских договоренностей.
  • Зафиксированные нарушения со стороны России свидетельствуют о введении мер боевой подготовки для дальнейшей эскалации.
  • Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем.

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Автор: Ірина Пундор