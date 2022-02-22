На Донбассе погиб украинский защитник: еще есть раненые и травмированные

На Донбассе 22 февраля погиб украинский воин, он получил ранение, которое было несовместимо с жизнью. Еще один защитник был ранен, а 5 – получили боевые травмы.

Об этом сообщили на брифинге в штабе ООС. Там отметили, что силы противника 72 раза нарушили режим прекращения огня.

Тем временем Минобороны России заявило о намерении взять "под защиту" жителей Донбасса

Противник использовал тяжелое вооружение

Из них 53 раза использовали тяжелое вооружение. В частности, говорится о реактивных системах залпового огня, танках, артиллерийских системах калибра 122 миллиметра, минометах калибра 122 и 82 миллиметра. Также в ход наемники пускали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Силы противника использовали 292 снаряда и 485 мин.



Ситуация на Донбассе 22 февраля / Инфографика ООС

Какая ситуация была накануне:

За прошедшие сутки выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единицы военной техники вооруженных формирований России.

Она была размещена с нарушением минских договоренностей.

Зафиксированные нарушения со стороны России свидетельствуют о введении мер боевой подготовки для дальнейшей эскалации.

Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем.

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