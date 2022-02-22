Про це повідомили на брифінгу у штабі ООС. Там зазначили, що сили противника 72 рази порушили режим припинення вогню.

Тим часом Міноборони Росії заявило про намір взяти "під захист" мешканців Донбасу

Противник використовував важке озброєння

З них 53 рази використали важке озброєння. Зокрема, мовиться про реактивні системи залпового вогню, танки, артилерійські системи калібри 122 міліметри, міномети калібру 122 та 82 міліметри. Також у хід найманці пускали гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Зверніть увагу! Сили противника використали 292 снаряди та 485 мін.

Ситуація на Донбасі 22 лютого / Інфографіка ООС

Яка ситуація була напередодні:

Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань Росії.

Вона була розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Зафіксовані порушення з бокуРосії свідчать про ведення заходів бойової підготовки задля подальшої ескалації.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем.