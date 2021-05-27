На Донбассе погиб военный из Хмельницкой области Максим Полевой

В зоне ООС 27 мая погиб военный из Хмельницкой области Максим Полевой. На Луганщине в него попала пуля вражеского снайпера.
Обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Унесла жизни военного пуля снайпера вблизи поселка Новотошковское.
Напомним Снайпер на Донбассе смертельно ранил нашего защитника
Что известно о погибшем военном
Максим родился в селе Наркевичи Хмельницкого района. Он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Воевал за Украину на Донбассе с 2014 года, прошел "Дебальцевский котел".
Его жизнь оборвалась всего лишь в 37 лет. У него остались родители, жена и двое детей.
Заметим, что огонь оккупанты вели прицельно, обстреливая украинских защитников вплотную.24 канал выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего Героя. Вечная память!
Как прошел день 27 мая в зоне ООС
- Как говорится в вечерней сводке от штаба, боевики нарушили режим тишины 4 раза.
- Вблизи Песков враг открывал огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Неподалеку Причепиловки российские наемники вели огонь из минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Марьинки наших защитников обстреляли из противотанковых пушек.
- Смертельный обстрел оккупанты нанесли возле Новотошковского. Там погиб военный Максим Полевой.
- За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они стреляли из минометов, гранатометов, крупнокалиберных минометов, а также стрелкового оружия.