На Донбассе погиб военный из Хмельницкой области Максим Полевой

В зоне ООС 27 мая погиб военный из Хмельницкой области Максим Полевой. На Луганщине в него попала пуля вражеского снайпера.

Обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Унесла жизни военного пуля снайпера вблизи поселка Новотошковское.

Напомним Снайпер на Донбассе смертельно ранил нашего защитника

Что известно о погибшем военном

Максим родился в селе Наркевичи Хмельницкого района. Он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Воевал за Украину на Донбассе с 2014 года, прошел "Дебальцевский котел".

Его жизнь оборвалась всего лишь в 37 лет. У него остались родители, жена и двое детей.

Заметим, что огонь оккупанты вели прицельно, обстреливая украинских защитников вплотную.

Как прошел день 27 мая в зоне ООС

Как говорится в вечерней сводке от штаба, боевики нарушили режим тишины 4 раза.

Вблизи Песков враг открывал огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Причепиловки российские наемники вели огонь из минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки наших защитников обстреляли из противотанковых пушек.

Смертельный обстрел оккупанты нанесли возле Новотошковского. Там погиб военный Максим Полевой.

За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они стреляли из минометов, гранатометов, крупнокалиберных минометов, а также стрелкового оружия.

24 канал выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего Героя. Вечная память!