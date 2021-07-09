Навсегда 24: оккупанты убили военного Евгения Курасова

На Донбассе оккупанты 8 июля убили 24-летнего военного из Сумщины. Он получил ранение,На Донбассе погиб военный Евгений Курасов несовместимое с жизнью.

Евгения Курасова смертельно поразила снайперская пуля. О невосполнимой утрате известили в мотопехотной бригаде, в которой военный служил.

Важное заявление Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на Донбассе, – США

Что известно о погибшем Герое

Военный погиб вблизи села Пески. Ранения, которые ему нанес снайпер, были несовместимыми с жизнью.

Погибший Евгений Курасов был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором механизированного взвода. Родился Герой в селе Локня на Сумщине. Дома военнослужащего ждали жена с ребенком.

Как прошли сутки на Донбассе

За сутки 8 июля российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов 1 боец погиб, а еще 1 – получил пулевое ранение.

Его оперативно госпитализировали, состояние здоровья воина удовлетворительное.

Возле Опытного враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новозвановки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, неподалеку от Невельского и Причепиловки – из минометов 120-го калибра.

Утром 9 июля российские наемники уже успели 4 раза нарушить перемирие.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!