Навсегда 24: оккупанты убили военного Евгения Курасова

9 июля 2021 , 16:22
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Источник:

фейсбук 58-й отдельной мотопехотной бригады

На Донбассе оккупанты 8 июля убили 24-летнего военного из Сумщины. Он получил ранение,На Донбассе погиб военный Евгений Курасов несовместимое с жизнью.

Евгения Курасова смертельно поразила снайперская пуля. О невосполнимой утрате известили в мотопехотной бригаде, в которой военный служил.

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Что известно о погибшем Герое

Военный погиб вблизи села Пески. Ранения, которые ему нанес снайпер, были несовместимыми с жизнью.

Погибший Евгений Курасов был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором механизированного взвода. Родился Герой в селе Локня на Сумщине. Дома военнослужащего ждали жена с ребенком.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!

Как прошли сутки на Донбассе

  • За сутки 8 июля российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.
  • В результате обстрелов 1 боец погиб, а еще 1 – получил пулевое ранение.
  • Его оперативно госпитализировали, состояние здоровья воина удовлетворительное.
  • Возле Опытного враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новозвановки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, неподалеку от Невельского и Причепиловки – из минометов 120-го калибра.
  • Утром 9 июля российские наемники уже успели 4 раза нарушить перемирие.
Автор: Вероніка Климська