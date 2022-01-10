"Герои погибли за Украину": на Донбассе подорвались двое украинских защитников

Двое украинских защитников погибли в понедельник, 10 января. Герои подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Пресс-центр ООС сообщил, что в течение дня 10 января враг дважды нарушил режим тишины. В сторону Песков оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих ООС получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину,

– говорится в сообщении.

На Харьковщине похоронили воина Городничука

В городе Лозовая на Харьковщине попрощались с ветераном Евгением Городничуком (позывной "Гриц"). Сердце героя внезапно остановилось вечером 6 января.

Городничук был активным участником Революции Достоинства.

Впоследствии защищал Украину в составе батальона "Айдар". В августе 2014 года на входе в Луганск получил осколковое ранение позвоночника и ноги.

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Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибших воинов.

Сообщение ООС:

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 10 января 2022 года

Слава Украине!

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.