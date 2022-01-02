На Донбассе полицейские в райотделе включили "Батько наш Бандера": боевики в бешенстве

В Мариуполе управление Нацполиции в субботу, 1 января 2022 года, включило песню "Батько наш Бандера". Это вызвало истерику у русских оккупантов.

Ответным видео в сети поделился украинский журналист Денис Казанский. Он раскрыл детали.

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В Мариуполе управление национальной полиции 1 января 2022 года включило песню "Батько наш Бандера",

– заявил Казанский.

Он подчеркнул, что видео уже распространили в пабликах оккупантов Донбасса. У врага песня вызвала настоящую истерику.

На Донбассе включили "Батько наш Бандера": смотрите видео с телеграма Дениса Казанского

"Батько наш Бандера": история

Флешмоб с песней "Батько наш Бандера" осенью 2021 года распространился на все регионы Украины.

Сначала песня приобрела безумную популярность в социальных сетях, а впоследствии – покорила гугл-тренды.

Самой популярной песня стала на Западе: в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Запустили флешмоб в тиктоке украинские школьники. Они пели: "Батько наш Бандера, Україна – мати, ми за Україну підемо воювати".

Видео с этим тэгом набрало более 8 миллионов просмотров.

В октябре 2021 года песня "Батько наш Бандера" стала лидером по количеству поисков на YouTube. Песни исполнителей из страны-агрессорки остались далеко позади.

Сообщение Дениса Казанского:

В Мариуполе управление национальной полиции 1 января 2022 года включило песню "Батько наш Бандера".

Видео уже разошлось по пабликам "ДНР", где прогнозируемо вызвало истерику.