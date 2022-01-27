На Донбассе на позиции ВСУ пытались проникнуть диверсанты

Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении режима тишины на Донбассе. Враг 27 января пытался проникнуть на позиции ВСУ.

Благодаря бдительности и решительности воинов Вооруженных Сил Украины, боевики отказались от своих намерений и отступили на временно оккупированную территорию. Об этом сообщили в штабе ООС.

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В Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад ВСУ, личным составом опорного пункта была обнаружена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника,

– говорится в сообщении.

В результате действий российских оккупантов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменны. Бойцы контролируют ситуацию и продолжают сдерживать вооруженную агрессию России", – добавили в штабе.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 26 января, наемники России огневой активности не проявляли.

Однако 25 января оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе 5 раз. В результате вражеских атак двое военных Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях.

Состояние здоровья одного бойца Вооруженных сил Украины удовлетворительное, другого – тяжелое.

ГУР фиксирует проведение активной боевой подготовки российских наемников на Донбассе. Такие активные действия увеличивают количество подрываемых на собственных минах боевиков.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала