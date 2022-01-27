Завдяки пильності та рішучості воїнам Збройних Сил України бойовики відмовилися від своїх намірів і відступили на тимчасово окуповану територію. Про це повідомили у штабі ООС.
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Так, на Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад ЗСУ, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника,
– мовиться у повідомленні.
Унаслідок дій російських окупантів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Бійці контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію Росії", – додали у штабі.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом минулої доби, 26 січня, найманці Росії вогневої активності не проявляли.
- Однак 25 січня окупанти порушили режим тиші на Донбасі 5 разів. Унаслідок ворожих атак двоє військових Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у медзакладах.
- Стан здоров'я одного бійця Збройних сил України є задовільним, іншого – важким.