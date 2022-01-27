Розвідника окупантів підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Також йому інкримінують участь у терористичній організації.

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У російського розвідника були великі проблеми з законом

Підозрюваний був до цього судимий вже 5 разів – за крадіжки та грабежі. З 2020 року він, аби заробити грошей, приєднався до збройних сил держави-агресорки.

"Служив" чоловік розвідником розвідувального взводу 3 мотострілкового батальйону однієї з республік бойовиків. Перебував він на позиції "Изба", що поблизу Миронівського Бахмутського району Донеччини.

Зверніть увагу! До обов'язків чоловіка входило стеження за переміщенням українських військових.

Бойовика затримали українські військові

Бойовика затримали українські військові. У нього вилучили автомат та мобільний телефон.

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Кримінальні провадження проти проросійських бойовиків: коротко

У січні на Луганщині затримали колишнього бойовика. Чоловік їхав отримувати українську пенсію.

До 5 років позбавлення волі засудили українця, який співпрацював з бойовиками. Він ніс бойові чергування.

Ще більше – 9 років з конфіскацією майна – отримав проросійський бойовик. Уродженець Луганщини добровільно приєднався до окупантів і брав безпосередню участь у боях проти ЗСУ.

Про те, як Росія шантажує Україну загостренням, у програмі Дениса Казанського: