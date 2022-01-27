Розвідника окупантів підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Також йому інкримінують участь у терористичній організації.
Раніше У Росії сказали, яку зброю можуть відправити бойовикам на Донбас
У російського розвідника були великі проблеми з законом
Підозрюваний був до цього судимий вже 5 разів – за крадіжки та грабежі. З 2020 року він, аби заробити грошей, приєднався до збройних сил держави-агресорки.
"Служив" чоловік розвідником розвідувального взводу 3 мотострілкового батальйону однієї з республік бойовиків. Перебував він на позиції "Изба", що поблизу Миронівського Бахмутського району Донеччини.
Бойовика затримали українські військові
Бойовика затримали українські військові. У нього вилучили автомат та мобільний телефон.
Читайте також Вогнемети та заборонені міни: СБУ викрила постачання російської зброї бойовикам
Кримінальні провадження проти проросійських бойовиків: коротко
- У січні на Луганщині затримали колишнього бойовика. Чоловік їхав отримувати українську пенсію.
- До 5 років позбавлення волі засудили українця, який співпрацював з бойовиками. Він ніс бойові чергування.
- Ще більше – 9 років з конфіскацією майна – отримав проросійський бойовик. Уродженець Луганщини добровільно приєднався до окупантів і брав безпосередню участь у боях проти ЗСУ.
Про те, як Росія шантажує Україну загостренням, у програмі Дениса Казанського: