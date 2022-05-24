На Донбассе Россия достигла локальных успехов, но ВСУ контролируют фронт, – Великобритания

Оккупанты увеличивают наступление на Востоке Украины. Они пытаются окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Об этом сообщили 24 мая в Министерстве обороны Великобритании. Отметили, что украинцы оказывают сильное сопротивление.

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Успех благодаря артиллерии

Украинские войска имеют на Донбассе хорошо вкопанные оборонные позиции. В Минобороны Великобритании отметили, что давно начавшаяся операция объединенных сил Украины сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Однако Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений,

– сообщили в Минобороны.

Только часть плана

Британцы считают, что захват Россией Северодонецка и территорий вокруг приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.

"Если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на запад, это расширит линии связи России и, вероятно, ее силы предстанут перед трудностями материально-технического обеспечения", - добавили в Минобороны.