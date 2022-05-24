Про це повідомили 24 травня у Міністерстві оборони Великої Британії. Зазначили, що українці чинять сильний опір.

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Успіх завдяки артилерії

Українські війська мають на Донбасі добре вкопані оборонні позиції. У Міноборони Великої Британії зазначили, що Операція об'єднаних сил України, яка давно розпочалася, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Проте Росія досягла деяких локальних успіхів, частково завдяки зосередженню артилерійських підрозділів,

– повідомили у Міноборони.

Лише частина плану

Британці вважають, що захоплення Росією Сєвєродонецька та територій навколо призведе до окупації всієї Луганської області. Хоча наразі ця операція є лише частиною російської кампанії із захоплення Донбасу.

"Якщо лінія фронту на Донбасі просуватиметься далі на захід, це розширить лінії зв’язку Росії та, ймовірно, її сили постануть перед труднощами з матеріально-технічним забезпеченням", – додали у Міноборони.